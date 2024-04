فيلم «رفعت عيني للسما» يمثل مصر في أسبوع نقاد مهرجان كان

انضم الفيلم المصري الوثائقي رفعت عيني للسما إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، أو «The Brink of Dreams» إلى قائمة الأفلام المتنافسة في مسابقة أسبوع النقاد في نسختها الـ63، في الفترة من 15 إلى 23 مايو المقبل، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي.

وتدور أحداث فيلم رفعت عيني للسما في قرية محافظة نائية في جنوب مصر، حول مجموعة من النساء اللاتي يتمردنّ ويشكلن فرقة مسرحية في الشارع مكونة من نساء فقط ليحققنّ حلمهنّ بأن يصبحنّ ممثلات وراقصات ومغنيات، ويتحدينّ عائلاتهنّ والسكان المحليين بعروضهنّ، تمّ تصوير هذا الفيلم على مدار 4 سنوات، ويتتبع هؤلاء الفتيات اللاتي أصبحنّ نساء.

11 فيلما يتنافسون على جوائز أسبوع النقاد بـ كان السينمائي

ويشارك في مسابقة أسبوع النقاد 11 فيلما، وهي: «Animale» إخراج إيما بنستان، «Across the Sea» للمخرج المغربي الفرنسي سعيد حميش، «Queens of Drama» إخراج أليكسيس انجلوا، و«Ghost Trail» إخراج جوناثان ميليت، ومن الأرجنتين يشارك فيلم «Simon of the mountain» إخراج فيديريكو لويس، وتتسع قائمة الأفلام لتمشل:«Baby» و«Blue Sun Palace»، و«Julie Keeps Quiet»، و«Locust» بالإضافة إلى «Block Pass».