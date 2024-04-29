«معاريف»: حكومة نتنياهو تبيع الوهم للمجتمع الإسرائيلي

اتهم الكاتب الإسرائيلي رونين برجمان، رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو ببيع الوهم للإسرائيليين فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، واتهمه بتعريض حياة المحتجزين للخطر.

حكومة الاحتلال ونتنياهو يبيعون الوهم

وذكرت صحيفة «معاريف» العبرية، نقلا عن رونين برجمان أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو يبيعون الوهم للمجتمع الإسرائيلي.

وأشار الكاتب إلى تغيير موقف جيش الاحتلال من فصل شمال غزة عن جنوبه، فبعد أن كان يدعم فكرة الفصل في وقت سابق، بات يطالب بإلغاء الفكرة، موضحا أنّ نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين خلال الأشهر الماضية بأنّ الضغط العسكري سيؤدي إلى استعادة المحتجزين، ولكن هذا لم يتحقق.

أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي

وتابع «برجمان» أنّ وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أعلن قبل اجتياح خان يونس أنّ الهجوم سيسهم في استعادة المحتجزين واغتيال قادة حماس، وبعد الهجوم لم تغير حماس مواقفها، ما كشف عن زيف الادعاء بأنّ الضغط العسكري هو الحل.

وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على الحرب، بدأ الاحتلال الإسرائيلي يستجيب تدريجيا لمطالب حماس بوقف إطلاق النار وعدم اجتياح رفح، مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، وتواجه إسرائيل ضغوطًا كبيرة من أبرز حلفائها وداعميها بسبب عدوانها على الفلسطينيين، ما دفع آلاف الإسرائيليين إلى التظاهر أمام منزل رئيس الوزراء ومبنى وزارة الدفاع.

وأعرب الكاتب الإسرائيلي عن قلقه من تعرض المحتجزين الإسرائيليين للقتل حال اجتياح رفح الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال كما هو مخطط.