تفاصيل حفل زفاف مصطفى شعبان وهدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب السابقة

احتفل الفنان مصطفى شعبان بعقد قرانه منذ شهرين، على هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، وأقام حفل زفاف مصغر، خلال الأيام القليلة الماضية.

حفل زفاف مصطفى شعبان داخل منزله الخاص بحضور الأصدقاء فقط

وذكرت مصادر أنَّ حفل زفاف مصطفى شعبان وهدى الناظر، عُقد مساء الجمعة الماضية داخل منزله الخاص، وذلك بعيدًا عن كاميرات الصحافة والإعلام، واقتصر الحضور على أصدقائهما فقط.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ مصطفى شعبان شدد على الحضور عدم نشر أي صور تخص حفل الزفاف، أو إخبار أي أحد بشأن الحفل.

مصطفى شعبان في دراما رمضان 2024

وكان مصطفى شعبان شارك بمسلسل المعلم الذي عرض بالسباق الرمضاني المنقضي، والتي كانت تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، إذ يعيش تاجر السمك حامد، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات؛ فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، بجانب مصطفي شعبان، أبرزهم سهر الصايغ، منذر رياحنة، طارق النهري، أحمد فؤاد سليم، عبد العزيز مخيون، مفيد عاشور، انتصار، سلوي خطاب.