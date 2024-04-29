3 طرق بسيطة لإعادة الجوارب البيضاء إلى لونها الطبيعي.. هترجع لأصلها

يضطر بعض الأشخاض إلى التخلص من الجوارب البيضاء المتسخة، واستبدالها بأخرى، ما يكلفهم كثير من الأموال، بسبب صعوبة إعادة لونها إلى طبيعته، لكن موقع «GLAM» قدم طرق للتخلص من هذه المشكلة بسهولة.

طريقة بسيطة لاستعادة لون الجواربة الأبيض

الطرق قدمهما الموقع لتبييض الجوارب البيضاء المتسخة، يمكن تطبيقها على أي قطعة ملابس من ذات اللون، إذ يمكن تجربتها على القمصان البيضاء أو البناطيل وغيرها.

الطريقة الأولى:

- املأ وعاء بالماء الساخن.

- أضف شرائح الليمون إلى الماء الساخن.

- ضع نصف كوب من الخل الأبيض.

- اترك الجوارب في هذا الخليط لمدة ساعة تقريبًا.

- بعد ذلك، افرك الجوارب بلطف باستخدام السائل المنظف لإزالة الأتربة والبقع.

- اشطف الجوارب جيدًا بالماء النظيف.

- اتركه يجف بشكل طبيعي.

- اختفاء الاصفرار والأوساخ تدريجيًا.

وصفة أخرى لتنظيف الجوارب البيضاء

مكونات الخلطة:

ملعقة كبيرة من جل الغسيل.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من صابون بلدي المبشور.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

لتر من الماء الساخن.

خطوات تنظيف الجوارب البيضاء:

- ضع الجوارب البيضاء المتسخة في وعاء مليء بالماء الساخن.

- أضف كمية مناسبة من الصابون المبشور وكربونات الصوديوم إلى الماء.

- زود الخل على الخليط السابق.

- انقع الجوارب في هذا الخليط لمدة ساعتين حتى يمكنك التخلص من البقع بسهولة.

- ضع الجوارب في كيس واربطه بإحكام.

- ضع الكيس في الغسالة واستخدم دورة الغسيل العادية بعد الانتهاء.

- اترك الجوارب إلى أن تجف تمامًا لتسترجع لونها الطبيعي.

طريقة ثالثة لتنظيف الجوارب البيضاء

في حال عدم نجاح تلك التجربة، يمكنك اللجوء إلى طريقة أخرى، تساعدك على التخلص من بقع الملابس وتعتمد هذه الطريقة بشكل أساسي على نقع الملابس البيضاء في مسحوق خالي من الكلور، عبر وضعه في حوض كبير به كمية وفيرة من المسحوق، أو استخدام ¼ كوب من المبيض الخالي من الكلور بدلًا من ذلك، إلى جانب إضافة الماء البارد وترك ملابسك بداخله لمدة 30 دقيقة حد أقصى، إلى أن تلاحظ زوال الأوساخ والبقع الموجودة بها.