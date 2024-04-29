ختام فعاليات مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في مدارس الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ختام فعاليات مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» بمدرسة الشهيد عبد المعطي حمدان الابتدائية بسمتاي في مركز قطور، والتي أطلقتها محافظة الغربية والجمعية العالمية لأندية الليونز، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة، من أجل الكشف على نظر أطفال المدارس بقرى ونجوع المحافظة، بهدف تحسين صحة الإبصار بين أطفال المدارس.

فريق طبي محترف

وتفقد محافظ الغربية القافلة الطبية التي تضم فريقا طبيا محترفا ومدعما بأحدث الأجهزة لإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة للعيون، فضلا عن تفقد توزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية واختيار وتوزيع النظارات الطبية للحالات المستحقة وتسليمها للطلاب بالمجان، فيما أكد وكيل وزارة الصحة تحويل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة.

محاضرات توعوية

كما تفقد المحافظ المحاضرات التوعوية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس للتعريف بمشاكل الأبصار وطرق الوقاية منها، وذلك بالتعاون بين جمعية الليونز ومديريتي التربية والتعليم والصحة بمحافظة الغربية، وأشاد المحافظ بالمبادرة موجها الشكر للجمعية العالمية لأندية الليونز ومديريتي التربية والتعليم والصحة لجهودها المبذولة في المبادرة.