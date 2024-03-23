انتخابات نقابة المحامين في محافظة الغربية.. منافسة قوية

تشهد انتخابات نقابة المحامين في محافظة الغربية، والتي انطلقت أعمال التصويت بها في التاسعة صباحا، في مقري النقابة بالمحلة وطنطا، إقبالا متوسطًا وسط استعدادات وإجراءات مكثفة من قبل الجهات المشرفة، وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات.

وقال علي صديق، وكيل نقابة المحامين بالغربية، إن انتخابات نقابة المحامين في محافظة الغربية، تشهد إقبالا متوسطا منذ بدء عملية التصويت والتي انطلقت في التاسعة صباحا، باللجان المتواجدة في نقابة المحامين في طنطا والمحلة، وغيرها من النقابات الفرعية بمدن محافظة الغربية.

انتخابات نقابة المحامين محافظة الغربية

وأشار إلى أن انتخابات نقابة المحامين محافظة الغربية يتنافس فيها 19 مرشحًا، وتشهد الانتخابات منافسة قوية، ويتم إجراء الانتخابات، وسط إشراف قضائي واستعدادات مكثفة من قبل الجهات المعنية.

وتشهد انتخابات نقابة المحامين محافظة الغربية، تواجد أنصار المرشحين خارج اللجان الانتخابية وحث أعضاء الجمعية العمومية على إختيار مرشحهم، ومن المقرر عقب انتهاء عملية التصويت يتم فرز الأصوات، و الإعلان عن النتائج النهائية.