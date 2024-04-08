أماكن ساحات صلاة العيد 2024 محافظة الغربية.. اعرفها

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الغربية الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الفطر 2024 وأعلنت عن الساحات المخصصة للصلاة الغربية.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 محافظة الغربية

وقال الدكتور خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الغربية، إن أماكن ساحات صلاة العيد 2024 محافظة الغربية جرى الإعلان عنها، وهناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بالعمل على توفير كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر

وكشف أن عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2024 داخل محافظة الغربية يبلغ عددها 425 ساحة ومكان لأداء صلاة عيد الفطر فيها، ويوجد 10 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة بواقع ساحة في كل مدينة ومركز.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 محافظة الغربية

وأوضح أن جميع الأماكن التي كان يؤدي فيها صلاة الجمعة تكون ساحة ومكان لأداء صلاة عيد الفطر فيه، وتم تجهيز كافة أماكن ساحات صلاة العيد 2024 محافظة الغربية، بمكبرات الصوت والفرش إلى جانب هناك تعليمات مشددة بعدم اعتلاء المنابر سوى أئمة المساجد.