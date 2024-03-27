أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الغربية، للعام الهجري 1445، ويرغب المواطنون في معرفة ذلك.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الغربية

ويسعى المواطنون بمختلف المدن والمراكز معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الغربية، وذلك من أجل الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، ومعرفة الأماكن التي يؤدي فيها صلاة عيد الفطر والساحات التى أعلنت عنها مديرية الأوقاف بالغربية.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الغربية

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة يكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الغربية، في تمام الساعة 5.58 صباح يوم الأربعاء.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالغربية رفع درجة الاستعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2024، ووجود تعليمات مشددة وضوابط خلال أداء صلاة عيد الفطر.

وتسعى الأجهزة التنفيذية للتنسيق مع مديرية الأوقاف لتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2024، ورفع كافة المخلفات حول ساحات الصلاة.