المجلس التنفيذي لاتحاد أمان يعقد اجتماعا لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي

عُقد الاجتماع السادس والعشرون للمجلس التنفيذي لاتحاد أمان في الرياض، والذي استضافه بنك التصدير والاستيراد السعودي، في خطوة هامة تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويمثل هذا الاجتماع خطوة مفصليّة لمناقشة التطورات والاستراتيجيات الرئيسية التي تدعم التزام الاتحاد بتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين الدول الأعضاء.

الاجتماع لتعزيز الدور الحيوي للاتحاد

صرح أسامة القيسي، الأمين العام لاتحاد أمان، بأن الاجتماع الجوانب الحاسمة لبرامجنا الحالية، كما يتيح لنا الفرصة للترحيب بأعضاء الاتحاد الجدد، وهذا التوسّع يمثّل شهادة على التزامنا بتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار في جميع أنحاء المنطقة، تأكيدا للدور الحيوي للاتحاد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو من خلال الجهود التعاونية.

وعلق المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي «نحن سعداء باستضافة هذا الاجتماع ونشيد بالمجلس التنفيذي للاتحاد على جهودهم المثالية، ونرحب بشدة بالمساهمات القيمة من جميع وكالات ائتمانات الصادرات الأعضاء بينما نناقش سبل تعزيز التعاون ودفع تطوير صناعة تأمين ائتمان الصادرات في منطقتنا، إذ يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة لربط شبكات التجارة والنقل المحلية والإقليمية والدولية بين الدول الأعضاء، فقد حرص بنك التصدير والاستيراد السعودي على طرح أجندة التكامل مع جميع وكالات ائتمانات الصادرات في المنطقة وخارجها.

وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية من بينها التقدم الذي تحقق في تنفيذ مبادرات الاتحاد المتعلّقة بالتدريب والتطوير وتعزيز الأداء، والعمليات الاستراتيجية للجان المتخصّصة، وتجسِّد هذه المناقشات النهج الاستباقي الذي يتبعه الاتحاد في معالجة الاحتياجات الفاعلة لأعضائه وللمشهد الاقتصادي بشكل عام، وتطرق الاجتماع كذلك لاستدامة اتحاد أمان عبر مناقشة مقترح الأمانة المستقلة.

ووضع المجلس التنفيذي خططاً شاملة للاجتماع السنوي القادم للاتحاد المقرر عقده في الربع الرابع من العام الجاري، إذ يتوقع أن يجمع هذا الحدث كبار القادة وصناع القرار لتحديد المسار المستقبلي للتعاون الاقتصادي في المنطقة.

وأشار عبدالله الصبيح مدير عام ضمان ورئيس المجلس التنفيذي لاتحاد أمان إلى أن هذا اللقاء سيتناول عدة مواضيع ذات أهمية كبيرة لأعضاء اتحاد أمان، مبينا أنه ناقش الدورات التدريبية الأكاديمية والمهنية لموظفي الإدارة المبتدئة والمتوسطة في جمعيات ائتمان الصادرات الأعضاء، وتحديث قاعدة بيانات اتحاد أمان بالإضافة إلى خطة إنشاء أمانة عامة مخصصة للاتحاد.