موعد اجتماع البنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة.. الثالث خلال عام 2024

تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي المصري 8 مرات على مدار عام 2024، إذ جرى الإعلان عن المواعيد خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وكان أول اجتماع لمناقشة سعر الفائدة سواء بالتثبيت أو الزيادة يوم 1 فبراير الماضي، إذ قررت رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة.

اجتماع البنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة

وكان الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري استثنائي يوم 6 مارس والذي تم فيه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس أي 27.25%، 28.25% و27.75% بالترتيب، لذا تم إلغاء اجتماع يوم 28 مارس الماضي بسبب الاجتماع الاستثنائي.

وبالنسبة للاجتماع المقبل والذي يعد الثالث على مدار العام يكون يوم 23 مايو 2024 من الشهر المقبل وذلك لمناقشة سعر الفائدة بالتثبيت أو الرفع.

جدول اجتماعات البنك المركزي المصري

وبحسب جدول اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة يكون الاجتماع الرابع 18 يوليو 2024، والخامس 5 سبتمبر 2024، والسادس 17 أكتوبر 2024 والسابع 21 نوفمبر 2024 والثامن 26 ديسمبر 2024 وهو يعتبر الأخير لعام 2024.