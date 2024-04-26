موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو

يترقب قطاع كبير من المواطنين اجتماعات البنك المركزي المقبل 2024، وتجتمع فيه لجنة السياسات النقدية للتباحث حول أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، والاجتماع المقبل وهو الاجتماع الثالث خلال العام الجاري، وهو ضمن 8 اجتماعات سنوية دورية محددة بشكل مسبق من قبل البنك المركزي.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري

تنشر «الوطن» مواعد اجتماع البنك المركزي المقبل المحدد له 23 مايو 2024، وكذلك اجتماعات البنك المركزي المصري في 2024، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

الاجتماع الأول للبنك المركزي

يشار إلى أنّ الاجتماع الأول للبنك المركزي عُقد من قِبل لجنة السياسة النقدية بالبنك في 1 فبراير 2024، وتقرر خلال الاجتماع رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، حتى وصل لـ21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.

موعد الاجتماع الرابع

وعن الاجتماع الرابع فسيتم عقده في تاريخ 18 يوليو 2024.

موعد الاجتماع الخامس

وبخصوص موعد الاجتماع الخامس للبنك فسيكون مقررا له يوم 5 سبتمبر 2024.

مواعيد الاجتماعات المتبقية

ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2024. كما ستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع بتاريخ 21 نوفمبر 2024. وسينعقد الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري في تاريخ 26 ديسمبر 2024.