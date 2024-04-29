مكتبة الإسكندرية تحصد المركز الثاني في جائزة البحث العلمي بمؤتمر العلمين

أعلنت اللجنة العلمية لمؤتمر «الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة»، والذي نظمته كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية في مدينة العلمين الجديدة، عن فوز البحث المقدم من مكتبة الإسكندرية بالمركز الثاني بجائزة البحث العلمي في المؤتمر ضمن الأبحاث المقدمة من الجامعات المصرية والأجنبية المشاركة.

وأُعلن عن فوز البحث المقدم من المكتبة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، والذي جاء في إطار توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر في رؤية مصر 2030.

مكتبة الإسكندرية تدعم مؤتمر العلمين

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، اليوم، فإنها حرصت على دعم ورعاية هذا المؤتمر نظرًا لأهميته الكبيرة في التنشيط للسياحة، فضلاً عن مشاركة المكتبة العلمية بورقة بحثية بعنوان «هل الذكاء الاصطناعي قادرًا على قراءة الخطوط العربية» تطبيقًا على معجم أحمد باشا كمال وقدمتها الدكتورة عزة عزت رئيس قسم البحوث والنشر بمركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، وبمشاركة كل من المهندس أحمد سمير قائم بأعمال رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، والمهندس يوسف الدكر مدير إدارة بالمعهد الدولي للدراسات المعلوماتية.

وأشارت المكتبة إلى أنها شاركت بجناح مخصص في المؤتمر لعرض أحدث الإصدارات العلمية، والتي تصدرها المكتبة، مما أتاح الفرصة للباحثين والمتحدثين التعرف على النشر العلمي الخاص بمكتبة الإسكندرية.