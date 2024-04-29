تراجع الحالات المتأخرة لمرضى سرطان الكبد بنسبة 14% في مصر.. ما الأسباب؟

قال الدكتور حسين خالد، أستاذ طب الأورام، إن انخفاض معدل الحالات المتأخرة إلى 14% لمرضى سرطان الكبد خبر مهم وجيد، موضحا أن السبب الرئيسي لمرض سرطان الكبد هو فيرس سي، فالقضاء على مسببات الأورام هو الحل الأمثل للقضاء على المرض، وليس باكتشاف علاج لهذا المرض.

أهمية اكتشاف مرض سرطان الكبد مبكراً

وأكد «خالد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامح «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن اكتشاف المرض مبكرا، يقلل من تكلفة العلاج، ويزيد من نسبة الشفاء، موضحا أن البرنامج الوطني لمتابعة مرضى التليف الكبدي، يتوج جهود مصر للقضاء على الفيروسات الكبدية، ويهدف للحد من الوفيات الناتجة عن الإصابة بسرطان الكبد، ويعد أهم المضاعفات الناتجة عن التليف الكبدي.

القضاء على مسببات مرض سرطان الكبد الرئيسي

وأشار أستاذ طب الأورام، إلى أن الدولة نجحت من خلال بذل الكثير من المجهودات مع وسائل الإعلام المختلفة، في القضاء على مسببات مرض سرطان الكبد الرئيسي، من خلال القضاء على فيرس سي، موضحا أن نسبة سرطان الكبد في مصر ستقل بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، مثل ما حدث في مرض البلهارسيا في التسعينات من القرن المرضي.