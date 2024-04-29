طارق الشناوي ينعي عصام الشماع: كاتب مختلف عبّر عن نفسه

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني برحيل الكاتب والمخرج عصام الشماع، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 69 عاما، بعد ما أثرى السينما والدراما المصرية بمجموعة متنوعة من الأعمال ما بين التأليف والإخراج.

ونعى الناقد طارق الشناوي الكاتب والمخرج الراحل عصام الشماع من خلال تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «عصام الشماع انتقل من الطب إلى الدراما، كاتب مختلف لأنه يعبر عن نفسه، تذكروا الأراجوز وكابوريا تلمح فيهما خصوصية التعبير في بناء السيناريو».

وتابع الشناوي في حديثه، «لم يجد المناخ الذي يستقبل الموهبة ويرحب بالخلاف، فقدم أعمالا بعضها يشبه السائد، ومع الزمن ابتعد واكتفى بالمتابعة عن بعد.. وداعا صديقي العزيز الكاتب الكبير عصام الشماع».

موعد ومكان جنازة عصام الشماع

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الكاتب والمخرج عصام الشماع بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفسية، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة، وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.