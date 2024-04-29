«إسكان النواب» توافق على موازنة «القومية لمياه الشرب والصرف»

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، على موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واستعرض ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موارد الهيئة المستهدفة خلال العام المالي 2024/2025، قائلًا: «تصل إلى 46.6 مليار، وأن 35 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات المستهدفة ستذهب إلى مبادرة حياة كريمة».

الخطة الاستثمارية لـ«مياه الشرب»

وأضاف ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب اليوم، أن حياة كريمة بالنسبة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية مقسمة لمراحل، المرحلة الأولى 52 مركزا جارٍ تنفيذها من المنتظر انتهاءهم في ديسمبر المقبل، وأن الخطة الاستثمارية المعروضة حاليا ستدخل ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة.

لجنة اسكان النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، للجهات التالية: الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الجهاز المركزي للتعمير، صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير، الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.