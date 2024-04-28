«اقتصادية النواب» توافق على 32 مليون جنيه موازنة لـ«المثلث الذهبي»

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي للسنة المالية 2024/2025، بإجمالي 32 مليون جنيه.

32 مليون جنيه موازنة المثلث الذهبي

وبلغ إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي للسنة المالية الجديدة 32 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة 22 مليون جنيه.

ووصل إجمالي الموازنة مضافا إليها جملة الاستخدامات الرأسمالية 63.4 مليون جنيه، مقابل 30 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة تتجاوز 100%، بقيمة 33 مليون و400 ألف جنيه.

تخصيص 9 ملايين و255 ألفا لبند الأجور

وخصص مشروع الموازنة 9 ملايين و255 ألفا لبند الأجور، و3 ملايين و954 ألف جنيه للمصروفات، و800 ألف جنيه للخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 32 مليون جنيه.