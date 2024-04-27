رئيس «إسكان النواب» يكشف تفاصيل طرح 330 ألف وحدة جديدة: موزعة بكل المحافظات

كشفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية خلال البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد 2024-2025، عن طرح 330 ألف وحدة سكنية ودعمها لبرنامج الإسكان الاجتماعي، حيث وضعت الدولة خططًا استراتيجية لتوفير سبل السكن الملائمة للشباب، وفقا للاستراتيجية التي تتبعها الحكومة منذ 10 سنوات مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه الكبير بهذا الملف وتوفير سكن لكل مواطن.

طرح 330 ألف وحدة سكنية

وتحرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين، وهو ما أكده النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا: إن البند الثاني في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بخصوص الدعم والمنح والمجالات لمجالات التنمية يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين، وخاصة تلك الفئات ذات الدخل المحدود.

وقال الفيومي: «بفضل هذا الدعم المالي الضخم، سنتمكن من دعم 330 ألف وحدة سكنية للشباب مما يمثل خطوة جبارة نحو توفير سكن للمحتاجين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين»، مضيفًا أنّ هذا البرنامج يعكس أيضا رؤية الدولة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا.

واستكمل رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف الإسكان يعتبر من أهم الأولويات، والدولة بكافة أجهزتها تعزم على تلبية احتياجات الشعب المصري الذي تحمل كثيرا خلال الفترة الماضية من عبئ الأثار الاقتصادية إثر الأزمة الاقتصادية العالمية.

تفاصيل طرح الدولة لـ330 ألف وحدة سكنية

وحول كيفية توزيع 330 ألف وحدة سكنية على المحافظات، أوضح الفيومي: أن التوزيع سيكون في معظم محافظات مصر بل يكاد جمعيها سينالها نصيب من الشقق السكنية التي ستقدمها الدولة للمواطنين، فضلا عن أن الحكومة المصرية لديها خطة لتوفير سكن مناسب لكافة الشباب.

وكشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موعد تنفيذ إنشاء 330 ألف وحدة سكنية تمهيدًا لطرحها، قائلًا: «التنفيذ سيبدأ فور الموافقة النهائية على الموازنة، وذلك ابتداءً من الأول من يوليو 2024».

وتابع: « تعمل الدولة المصرية جاهدة على دعم برنامج الإسكان الاجتماعي في إطار توفير السكن الملائم للفئات ذات الدخل المحدود، مما يعكس الاهتمام الكبير بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود».