«اقتصادية النواب» توافق على موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/ 2025.

مشروع موازنة

تبلغ تقديرات إجمالي مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/ 2025، 650 مليون جنيه، مقابل 475 مليون جنيه للعام المالي الجاري 2023/ 2024.

وقال رئيس اللجنة خلال الاجتماع لممثلي الجهاز: «نتمنى زيادة أرباح الهيئة خلال الموازنة القادمة، وذلك من خلال التوسع في الخدمات التي تقدمها».

مساعد وزير التموين يؤكد طرح الجهاز 12 فرصة استثمارية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح الجهاز 12 فرصة استثمارية في عدد من محافظات الوجه البحري والقبلي على القطاع الخاص، ممن لديهم الخبرة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل الأنشطة التجارية واللوجستية بكل أنواعها.

وأشار إلى استهداف الجهاز طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية في النصف الثاني من العام الحالي، بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد.