«إسكان النواب»: 659 مليون جنيه لتنمية الصعيد بالموازنة الجديدة للدولة

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، على مشروع الموازنة العامة المخصصة لهيئة تنمية الصعيد.

وقال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية صعيد مصر، إن إجمالي تكلفة المشروعات يبلع 659 مليون جنيه، مؤكدا أن الصعيد شهد طفرة كبيرة من المشروعات التنموية، وتم إنشاء الهيئة عام 2018 بهدف تنفيذ مشروعات تنموية للتغلب على المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها الصعيد، وتضم كوادر بشرية على أعلى مستوى وتعمل على 4 محاور، منها تنمية اجتماعية وصناعية وزراعية وبيئية، حيث تم العمل منذ إنشاء الهيئة على 33 مشروعًا.

وناقشت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، موازنات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتخطيط العمراني و الجهاز المركزي للتعمير والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

موازنة الإدارة المحلية

وبدأت لجان مجلس النواب منذ نهاية الاسبوع الماضي مناقشة الموانة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 حيث تناقش اليوم ايضا لجنة الإدارة المحلية برئاسة احمد السجيني موازنات الادارة المحلية ودوواوين المحافظات والاحياء والوحدات المحلية وتستضيف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدد من الوزراء بينهم وزراء التعليم والصحة لمناقشة الموازنات الجديدة لقطاعي الصحة والتعليم ووزراء البترول والكهرباء وعدد من الهيئات الكبرى منها هيئات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وغيرها من الهيئات