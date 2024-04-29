تجنب المصعد لصحة قلبك.. ما علاقة صعود السلالم بطول العمر؟

استخدام المصعد من الأمور الأساسية والاعتيادية في يومنا، وقد يبدو من الصعب الصعود على السلم في وجود «الأسانسير»، ولكن يجهل الكثير الفوائد الصحية حال اختيار السلم، لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المسببة للوفاة المبكرة، حسب ما أفادت دراسة بريطانية حديثة.

ما علاقة صعود السلالم بطول العمر؟

الصعود على السلم أمر عملي وسهل الوصول إليه على مستوى النشاط البدني، وعادة ما يقوم الكثير بتجاهله، كما أوضح الباحثون وذكر في «مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب» بأن أنه يمكن الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية إلى حدّ كبير من خلال إجراءات مثل ممارسة الرياضة، كما نُشر في موقع «health line».

ممارسة الرياضة في الهواء متوسط الشدة للحفاظ على صحّة جيدة، كانت من أهم توصيات «منظّمة الصحة العالمية»، كما أن الفريق أجرى تحليل لنتائج الدراسات المتاحة عن «صعود السلالم» وعلاقتها بطول العمر وذلك بعيدًا عن النظر بعدد السلالم أو سرعة الصعود.

صعود السلم يقلل الإصابة بأمراض القلب

تراوحت أعمار المشاركين في الـ 9 دراسات التي أجريت بين 35 و84 عام، وكانت 53 % منهم نساء، منهم أصحاء ولديهم تاريخ سابق من النوبات القلبية أو أمراض الشرايين، إذا كان صعود السلالم، نشاط بدني يمكن أن يلعب دور في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية والوفاة المبكرة، وجاءت النتائج بإرتباط صعود السلم انخفاض خطر الوفاة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية، بنسبة 24 %، لذا يجب أن يكون صعود السلالم ضمن الروتين اليومي.