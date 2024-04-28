رئيس «استرازينيكا مصر»: وقعنا مذكرة تفاهم مع «الصحة» لتوعية 30 مليون مواطن

قال الدكتور حاتم ورداني، رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر، تعليقا على توقيع مصر مذكرة تفاهم مع الشركة، لإطلاق حملة للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد: «فخورين بما حققناه كدولة مصرية، وقبل 10 سنوات، كان التهاب الكبد الوبائي من أعلى أسباب الوفيات في مصر، بأرقام مرعبة، بخلاف الوقت الحالي الذي نجحنا في علاجه».

وأضاف «ورداني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على شاشة «الحياة»: «بفضل إرادة القيادة السياسية، وإعلان مبادرة 100 مليون صحة برعاية الرئيس السيسي، نجحنا في الوصول للمستوى الذهبي، بخلو مصر من حالات الإصابة بفيروس سي، وبشهادة منظمة الصحة العالمية».

وتابع: «النجاح غير المسبوق توجناه بالمتابعة واستكمال رحلة النجاح، بإطلاق استراتيجية مع وزارة الصحة المصرية، بعنوان معا لبر الأمان، بمحاورها المختلفة، وترتكز على حملة وطنية، تستهدف توعية 30 مليون مواطن، بأخطار أمراض وسرطان الكبد، ومتابعة مرضى الالتهاب فيروس الكبد الوبائي، بجانب تدريب أطقم طبية مع مختلف المراكز العالمية، على التشخيص المتعدد، بما يسمح بأحدث سبل علاج سرطان الكبد».