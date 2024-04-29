«الصحة» تستعرض جاهزية مستشفيات كفر الشيخ لتطبيق منظومة التأمين الشامل

زار وفد وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمود الديب، مساعد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والوفد المرافق لهما من حياة كريمة، محافظة كفر الشيخ، لتفقد المستشفيات المرشحة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ومتابعة جاهزيتها لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن متابعة مشروعات إنشاء عدد من المستشفيات وأعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية.

وفد وزارة الصحة يتفقد عددا من المنشآت الطبية

وتفقد وفد وزارة الصحة عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة من بينها، مستشفى العبور للتأمين الصحي، ومستشفى مركز الأورام، والأرض المخصصة لإنشاء مستشفى كفر الشيخ الجديدة، ومركز طب وجراحة العيون، ومستشفى كفر الشيخ العام، ومركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، ومستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى فوّه المركزي، ومستشفى فوّه للتأمين الصحي، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى قلّين التخصصي.

ومن المقرر اليوم أنّ يتفقد وفد وزارة الصحة، مستشفى سيدي غازي، ومستشفى بيلا المركزي، ومستشفى الحامول المركزي، والمجمع الطبي الجديد، ومستشفى بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى الرياض المركزى.

استعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ وفد وزارة الصحة جاء لمتابعة سير العمل بمستشفيات محافظة كفر الشيخ، وفي ضوء استعدادات الدولة لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل في 5 محافظات من بينها محافظة كفر الشيخ، ويتم متابعة جاهزية مستشفيات المحافظة لتطبيق المنظومة، بالإضافة إلى متابعة أعمال تأهيل الوحدات الصحية الخاصة بمشروع حياة كريمة بالمحافظة، بما يشمل الإنشاء الجديد، أو التطوير، أو استيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي في المنشآت الصحية بالمحافظة، وتفعيل جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات طبقاً للمعايير المعتمدة، وتطبيق نظم التشغيل، وتدريب الأطقم والكوادر الطبية والتمريض وغير الطبية، والتأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.