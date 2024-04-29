«إسكان النواب» توافق على موازنة هيئة التنمية السياحية

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب برئاسة محمد عطية الفيومي، على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمقدرة بـ3 مليارات و90 مليونا و500 ألف جنيه، مقابل 2 مليار و124 مليونا و350 ألف جنيه، بزيادة بلغت 948 مليونا و149 ألف جنيه، كما بلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب عدا الباب السادس للهيئة، 2 مليار و129 مليونا و500 ألف جنيه، وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.

كما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة محمد عطية الفيومي، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض المهندس أحمد عبدالقادر، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي موازنة الهيئة والتي تصل في الموازنة الجديدة 2024-2025 إلى 12.4 مليار جنيه، كما وافقت اللجنة على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال خالد ضياء الدين ممثل الجهاز، إنّ موازنة الهيئة المخصصة في 2024-2025 تصل إلى 7 ملايين جنيه، لافتا إلى أنّ إجمالي والموارد يصل إلى 45 مليون جنيه.