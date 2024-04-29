حملة لمقاطعة الدواجن والبيض على غرار الأسماك.. هل تؤثر على الأسعار؟

أدت حملات مقاطعة الأسماك التي انطلقت من بورسعيد وامتدت إلى القاهرة والجيزة وباقي المحافظات إلى إنخفاض حاد في أسواق وحلقات السمك، لتعود الأسعار مجددًا في متناول جميع المواطنين، الأمر الذي دفع منسقو حملة المقاطعة لتدشين حملات إضافية تأمل في تخفيض أسعار السلع الأساسية واحتياجات المواطن اليومية، صرح بذلك أسامة الرفاعي منسق حملة المقاطعة في القاهرة الكبرى.

موعد إنطلاق مقاطعة الدواجن

وأكد الرفاعي منسق أن بعد غد الأربعاء، هو موعد انطلاق مقاطعة الدواجن بأنواعها، وكذلك البيض بكافة أنواعه، أملًا في تراجع أسعارها، مضيفًا أن أسعار الأعلاف تراجعت بشكل ملحوظ، وكان يجب على كبار التجار تخفيض الأسعار تماشيًا مع أسعار الأعلاف الجديدة وفقًا لقواعد السوق المتعارف عليها.

وأضاف أنّ المتوقع استجابة كبيرة لمقاطعة الدواجن في جميع المحافظات وتراجع أسعارها من 20 إلى 30% لتعود في متناول المواطن محدود الدخل، مثلما حدث في تراجع أسعار السمك إلى أكثر من 50 %، موضحًا أن الهدف من المقاطعة ليس إلا ضبط الأسعار فقط ويجب على التجار فهم ذلك، لافتًا إلى أن الكل يشتري من الكل والمطلوب هو المنفعة العامة.

واستشهد منسق حملة المقاطعة، بتراجع أسعار السلع الأساسية من أعلاف ودقيق وأجهزة كهربائية وغيرها من المنتجات نتيجة توافر السيولة الدولارية الكافية لتأمين احتياجات الأسواق من السلع المستوردة والتي من بينها مكونات الإنتاج والأعلاف.

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