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تراجع جديد في أسعار البيض اليوم الأحد بعد حملات المقاطعة.. بكم الكرتونة

كتب:

أحمد فوزي
05:36 م | الأحد 28 أبريل 2024
طبق البيض - صورة أرشيفية

طبق البيض - صورة أرشيفية

أكد أسامة الرفاعي منسق حملة مقاطعة الأسماك والدواجن بالقاهرة الكبرى، أن أسعار البيض شهدت انخفاضًا ملحوظًا، بعد أن أنذرت الحملة تجار البيض بتعديل الأسعار، إثر تراجع الأعلاف، مؤكدًا استجابة تجار البيض لتخفيض أسعاره تخوفًا من الترويج للمقاطعة.  

انخفاض يصل إلى 20 جنيهًا في الطبق الواحد.

وأوضح أسامة الرفاعي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تخفيض أسعار البيض شمل أنواعه الـ 3 «البيض الأحمر، البيض الأبيض، البيض البلدي»، إذ تراجعت الأسعار بمقدر يتراوح من 15 إلى 20 جنيها في الطبق الواحد.

التخفيض يشمل الأنواع الـ 3 

وكشف منسق حملة المقاطعة في تصريحاته لـ«الوطن»، أسعار البيض اليوم الأحد، بعد التلويح بالمقاطعة، ووفقًا لما رصده منسقي الحملة بأسواق القاهرة والجيزة، وجاءت كالتالي: 

- هبوط سعر طبق البيض الأبيض اليوم إلى 150 جنيهًا.

- هبوط سعر طبق البيض الأحمر اليوم إلى 145 جنيهًا.

- هبوط سعر طبق البيض البلدي اليوم  إلى  155 حنيهًا.

وأضاف «الرفاعي»، أن منسقي الحملة وجهوا أنظار تجار البيض بضرورة خفض سعر البيض على غرار هبوط أسعار السمك والدواجن واللحوم، خاصةً بعد تراجع سعر الأعلاف وانخفاض تكلفة الإنتاج، موضحًا أن المتابعات تشمل  جميع محال السوبر ماركت، والبقالة، إضافة إلى الأسواق.

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بقلم أحمد فوزي