تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم.. اعرف بكام؟

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الاثنين، في محلات الصاغة، نحو 15 جنيها، وفقا لما أعلنته مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب، وبيانات الأسعار من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الذهب اليوم في الصاغة

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3075 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 3514 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2636 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 24 ألفًا و600 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي تذبذبا كبيرا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2304 دولارًا، وارتفع الذهب عقب زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضة.