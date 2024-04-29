عاجل.. انخفاض سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم.. «عيار 21 بكام؟»

انخفض سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الاثنين 29-4-2024 بعد حالة من الاستقرار، حيث سجل عيار 21 نحو 3070 جنيها للجرام بعدما سجل مساء أمس قبيل نهاية التعاملات 3100 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 3090 جنيها للشراء، رغم ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية.

أسعار الذهب

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في بداية التعاملات، وفق آخر تحديث للشعبة العامة.

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 3508 بعدما سجل أمس 3542.75 جنيه للبيع بانخفاض بلغ أكثر من 42 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3070 جنيها للبيع.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2632 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 2046 بعدما سجلت أمس 2066.75 جنيه للبيع.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1755 جنيها بعدما سجلت مساء أمس 1771.5 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم نحو 24720 جنيها بعدما سجلت أمس 24 ألفا و800 جنيه للبيع.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميا نحو 2337.5 دولارا للبيع و2338 دولارا للشراء.