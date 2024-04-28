‎سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 28-4-2024.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الجنيه الذهب استقرارا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الأحد 28-4-2024، إذ سجل نحو 24.800 جنيه للبيع و24.640 جنيه للشراء، وفق الأسعار المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب وبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الجنيه الذهب

وترصد الوطن في السطور التالية، سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفق آخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة بمصر نحو 3100 جنيه للبيع، و3080 جنيه للشراء.

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة نحو 3542 جنيهًا للبيع، و3520 جنيهًا للشراء.

استقرار سعر الذهب عيار 18

أما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل اليوم نحو 2657 جنيها للبيع، و2640 جنيها للشراء.

وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2072 جنيها للبيع، و2059 جنيها للشراء.

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم عند مستوى 1782 جنيهًا للبيع، 1770 جنيهًا للشراء.