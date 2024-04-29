تراجع جديد في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. «اعرف الجرام بكام»

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة للمرة الأولى في منتصف التعاملات اليوم، إذ انخفض عيار 21 نحو 15 جنيهًا، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل 3075 جنيهًا مقارنة بـ3090 جنيهًا عقب تراجعه، عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3514 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2636 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2050 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفًا و600 جنيه.