نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، حيث تحملت مسئوليتها كدولة راعية للسلام في العالم، من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك.

وأشار الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع دينيس بيسيروفيتش، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك، بقصر الاتحادية، على موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، والاستعداد للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها.

كما قدم الرئيس التهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخرا على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، متمنيا التوفيق والتقدم على هذا المسار المهم لمستقبل البلاد.

كما رحب السيسي بدينيس في أول زيارة لمصر على هذا المستوى الرفيع من دولة البوسنة والهرسك منذ أكثر من 14 عاما، مؤكدا على الثقة في أن هذه الزيارة ستسهم في إثراء علاقاتنا الثنائية، وستدفع بها نحو آفاق جديدة، لتحقيق ما يصبو إليه شعبا بلدينا الصديقين.

أضاف الرئيس: أجريت مع الرئيس اليوم مباحثات مهمة عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدت في هذا الصدد حرصنا على تعميق وتطوير كل أشكال التعاون، القائمة بين البلدين.

تابع: شهدت المباحثات استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أكدنا الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن ترحيبنا بالعمل لتعزيز التبادل السياحي، من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الغردقة، وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين.

لفت إلى أن المداولات عكست أيضا تقارب وجهات النظر، حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على ضرورة بذل كل المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن أهمية تكاتف الجهود الدولية، لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثيــة لمنـاطق القطاع كافة، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تابع: أود أن أتقدم بخالص الشكر للرئيس على توجيه الدعوة لي لزيارة دولة البوسنة والهرسك الصديقة، وأعرب عن تطلعي إلى تلبيتها، في أقرب فرصة ممكنة.. لمواصلة العمل على ترفيع العلاقات بين البلدين.

كما أجدد ترحيبي، برئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في مصر، متمنيا أن تكون هذه الزيارة خطوة رئيسية في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، بين بلدينا الصديقين، بما يثري العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع شعبي البلدين.