مصطفى عمار: الرئيس السيسي يدعم الطلاب.. والدولة مهتمة بتطوير منظومة التعليم

تحدث الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، عن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وتوجيهه العديد من الرسائل التي تهم كل مواطن مصري.

البرمجة هي المستقبل

وأوضح «عمار»، خلال تقديم برنامج «بين السطور»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أن ما بين كلام الرئيس السيسي هناك سطور لابد أن نفهمها، والرئيس وجه نصائح لكل الأهالي أولًا كأب بالاهتمام بتعليم أبنائنا، والرئيس يؤكد أن التخصصات أصبحت مهمة والتكنولوجيا والبرمجة هي المستقبل ولابد أن نسعى لتعلم هذا النوع من التخصص.

تطوير منظومة التعليم

وأضاف أن الدولة مهتمة بتطوير منظومة التعليم في المدارس والجامعات وهو ما يتحقق خلال الفترة الحالية، والدولة أنفقت الأموال من أجل تطوير القطاعين، مؤكدًا أن لا دولة تنهض أو تحقق أحلامها بدون تعليم قوي والرئيس منذ توليه مسئولية الدولة وهو يدعم الطلاب وهناك الكثير من الجامعات التي تؤهل الطلاب لسوق العمل وتحقق طموح ورغبات الأهالي والطلاب، منوها بأن المستقبل لن يكون لخريجي كليات الحقوق والآداب ولابد أن نعمل من أجل سوق العمل والمستقبل لكي يكون هناك مكان لنا في المستقبل.