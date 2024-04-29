أكاديمية البحث العلمي: الرئيس السيسي يستهدف إعداد جيل يواكب تطور سوق العمل

قال الدكتور وائل بدوي عضو مجلس بحوث اتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أكاديمية البحث العلمي، إنّ فرص العمل في المستقبل ستكون متاحة بشكل أكبر لمن هم على دراية بتحليل البيانات وأنظمة الحوسبة وغيرها من المجالات التكنولوجية المتقدمة، مشددًا على أنّ الرئيس السيسي يستهدف إعداد جيل يواكب تطور سوق العمل.

وأضاف بدوي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين بسنت مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «هناك أيضا الأنظمة الحاسوبية الكبيرة وتأمين البيانات والمواقع، وكل هذه الوظائف ستكون مفتوحة خلال السنوات العشرة المقبلة لأن هذه التقنية تدخل في جميع مجالات الحياة».

وتابع: «لدينا شباب متفوق علميا في هذه المجالات، ويرغب في النجاح، ما يدفعه إلى الالتحاق بهذه الوظائف»، مشددًا على أنّ تعلم الآلة أساس أنظمة الذكاء الاصطناعي وأساس كل شيء في هذا المجال، كما أنّ تحليل البيانات أمر مهم جدا في التسويق الإلكتروني وعمل خطط استراتيجية ومعرفة نوعية المستخدمين إضافة إلى التأمين السيبراني.