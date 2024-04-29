السيسي: زيارة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تسهم في إثراء العلاقات بين البلدين

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، في أول زيارة إلى مصر على هذا المستوى الرفيع، مؤكدا أن تلك الزيارة سوف تسهم في إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، أن هذه الزيارة ستفتح آفاق جديدة بين البلدين، لتحقيق الصالح لشعب البلدين الصديقين.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، إذ تحملت مسؤوليتها كدولة راعية للسلام في العالم، من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك.