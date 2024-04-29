الرئيس السيسي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المداولات مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش عكست تقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ تمّ التوافق على ضرورة بذل الجهود لتهدئة التوتر الإقليمي، وتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية في مناطق قطاع غزة مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وتقدّم الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بالشكر لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك على دعوته لزيارة دولة البوسنة والهرسك، معربا عن رغبته في تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.