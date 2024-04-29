رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك: إنشاء خطوط طيران مباشر مع مصر قريبًا

أكد دينيس بيشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك، رغبته في توسيع العلاقات مع مصر بالمجالات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال في البوسنة والهرسك في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هناك خطوات إيجابية بين البلدين، من بينها إنشاء خطوط طيران مباشر.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن البوسنة والهرسك تود بكل إخلاص أن يتم إحلال السلام في أسرع وقت في غزة وحماية المدنيين، وأن الحل الوحيد العادل هو إنشاء دولة فلسطين بكامل السيادة.