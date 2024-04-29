«جولد بيليون»: تراجع أسعار الذهب في مصر بسبب انخفاض الدولار

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم الاثنين، وذلك في ظل تذبذب في سعر أونصة الذهب العالمي، إضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي، الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على السعر المحلي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3090 جنيها للجرام، قبل أن يتراجع بمقدار 15 جنيها ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لـ«جولد بيليون» عند 3075 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض خلال جلسة الأمس بمقدار 15 جنيها ليغلق عند المستوى 3090 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3105 جنيهات للجرام.

تراجع أسعار الدولار محليا

وتراجع سعر أونصة الذهب العالمي مطلع تداولات اليوم قبل أن تعود إلى التذبذب تسبب في زيادة الضغط السلبي على سعر الذهب بمصر، إضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ليصل السعر المتوسط حالياً عند 47.70 جنيه لكل دولار.

ويميل سعر الذهب المحلي إلى التراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب ضعف الطلب المحلي على الذهب خلال هذه الفترة، إضافة إلى استقرار سوق الذهب واختفاء عمليات المضاربة والحركات السعرية العنيفة.

تصدير الذهب لتعويض ضعف الطلب المحلي

وأشار التقرير إلى استمرار عمليات تصدير الذهب في محاولة لتعويض ضعف الطلب المحلي، وهو الأمر الذي ينتج عنه تراجع في سعر الذهب المحلي مقارنة مع السعر العالمي بهدف تحقيق فارق ربح عند التصدير.

وبحسب التقرير، هناك توقعات بتراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة بعد تزايد الواردات الدولارية لمصر، وتسعير الدولار في موازنة العام المالي الجديد عند 45 جنيه للدولار، الأمر الذي يحرك سعر الصرف نحو الهبوط تدريجياً وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على سعر الذهب المحلي.

واردات مصر من الذهب بدون رسوم جمركية

من جهة أخرى، صرح وزير المالية أن واردات مصر من الذهب بدون رسوم جمركية من خلال مبادرة زيرو جمارك سجلت 4.6 طن ذهب خلال عام، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة في 10 مايو المقبل، ولم تتوصل الحكومة إلى قرار نهائي بعد بشأن مد الاعفاء الجمركي على واردات الذهب أم إنهاء هذه المبادرة.