«إسكان النواب» توافق على موازنة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

اعتماد الموازنة

وبلغ إجمالي مخصصات الجهاز للعام المالي 2024/ 2025، نحو 28.298 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ الذي جرى اعتماده للجهاز في الموازنة في العام الحالي 2023/ 2024.

وبلغت قيمة بند الأجور والتعويضات في الموازنة 2024/ 2025 نحو 22.948 مليون جنيه، بنسبة 81 من إجمالي تقديرات الموازنة العام. للجهاز.

كما بلغت قيمة تقديرات بند شراء السلع والخدمات في الموازنة نحو 5 مليون جنيه، وهو نفس مبلغ العام المالي الحالي.

وقررت لجنة الإسكان اعتماد الهيكل الإداري لجهاز تنظيم الإعلانات والطرق العام، فيما أوصت اللجنة بسرعة اعتماد الهيكل التنظيمي.

موازنات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

وناقشت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، موازنات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهاز المركزي للتعمير والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وبدأت لجان مجلس النواب منذ نهاية الأسبوع الماضي مناقشة الموانة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، إذ تناقش اليوم أيضا لجنة الإدارة المحلية، برئاسة أحمد السجيني، موازنات الإدارة المحلية ودوواوين المحافظات، والأحياء والوحدات المحلية، وتستضيف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدد من الوزراء، بينهم وزراء التعليم والصحة والبترول والكهرباء.