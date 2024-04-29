عرض «دون كيشوت» مجانا على مسرح قصر ثقافة المنيا حتى 5 مايو

قدمت فرقة المنيا القومية العرض المسرحي «دون كيشوت» على مسرح قصر ثقافة المنيا، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض عن رواية دون كيشوت للكاتب الفرنسي إيڤ چامياك، وتدور أحداثه حول البطل كيشوت الذي عاش يحلم بأن يصبح بطلا في الفروسية من أجل تغيير العالم، وتغيير كل ما هو قبيح من خلال نشر قيم الحق والخير والجمال، ولكنه يكتشف خلال رحلته بأن المثالية لا تفيد في عالم مادي لا يعترف بشيء آخر.

عرض دون كيشوت

دون كيشوت ترجمة فتحي العشري، أشعار ودراموتورج أشرف عتريس، ألحان إيهاب حمدي، ديكور وملابس وائل درويش، استعراضات يحيى عبد العليم، مخرج منفذ ماهر بشري، إخراج محمد حسن.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، ويستمر عرضه بالمجان حتى 5 مايو المقبل، في تمام الثامنة مساءً.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي واحتفالات الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء واليوم العالمي للكتاب وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.