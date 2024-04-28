«قصور الثقافة» تختتم ملتقى أهل مصر لفتيات المحافظات الحدودية بمطروح

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، اليوم، فعاليات الملتقى الـ16 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، ضمن مشروع «أهل مصر.. المحافظات الحدودية»، تحت عنوان «يهمنا الإنسان»، والذي انطلقت فعالياته من يوم 19 أبريل بمحافظة مطروح.

ختام فعاليات المتلقى بمكتبة مصر العامة بمطروح

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شهد مساء أمس، حفل ختام فعاليات الملتقى بمكتبة مصر العامة بمطروح، وافتتح معرض لنتاج الورش الفنية التي نفذها المشاركات في الملتقى بإشراف المدربين المتخصصين، وأبدى إعجابه بالعمل بروح الفريق ضمن المشروع الذي يعد بمثابة فرصة للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة، والتعرف على إنجازات الدولة ومشروعاتها التنموية غير المسبوقة في المجالات كافة، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأثنت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، على فريق عمل الملتقى، وأبدت سعادتها بالأعمال المقدمة، مشيدة بأداء المشاركات اللاتي قررن إقامة مشروعات خاصة بهن في محافظاتهن عقب عودتهن، خاصة في مجال الورش الحرفية التي أبدعهن بها.

وأعرب أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، عن سعادته بإقامة فعاليات الملتقى، بالتزامن مع احتفالات الدولة بالذكرى الغالية وهي عيد تحرير سيناء، موجها الشكر لكل الداعمين للملتقى ليخرج بتلك الصورة المشرفة.

تطوير مهارات المشاركات في الملتقى

ورحب محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، بجميع الحضور على أرض المحافظة، مثنيا على البرنامج المعد ضمن برامج العدالة الثقافية للمحافظات الحدودية، والذي ساهم بشكل كبير في تطوير مهارات المشاركات من خلال اللقاءات التثقيفية والورش الفنية والتراثية.

برنامج شامل لدعم وتمكين المرأة

من ناحيتها، قالت مها رشدي منسق الفعاليات بإدارة ثقافة المرأة، إن الإدارة حرصت على إعداد برنامج شامل لدعم وتمكين المرأة بالمحافظات الحدودية، وتعزيز قيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وفقا لسياسات الدولة المصرية.

وأضافت أن ذلك تم من خلال التركيز على طرح القضايا التي تعد من أولويات المرأة المصرية بجانب الورش الفنية والأدبية، وورش الحكي الخاصة بالتراث الشعبي لإتاحة فرص التعلم والمعرفة وتبادل الأفكار والخبرات.

وكانت الفعاليات قد بدأت بتفقد معرض فني اشتمل على قرابة 160 قطعة فنية نتاج الورش التي تم تنفيذها طوال فعاليات الملتقى، وهي «الخيامية، التطريز السيوي، الفن التشكيلي، المكرمية، الجلود الطبيعية، الحلي والإكسسوارات» وغيرها.