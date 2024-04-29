«حياة كريمة»: إجمالي القوافل الإغاثية لقطاع غزة تجاوزت 530 مليون جنيه

أرسلت مؤسسة حياة كريمة قوافل إغاثية لقطاع غزة بإجمالي 503 شاحنات بقيمة تجاوزت 530 مليون جنية لتعد مؤسسة حياة كريمة على رأس المؤسسات وأولها التي قدمت الدعم الإغاثي للأشقاء في غزة، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتقديم الدعم اللازم منذ بدء الحرب والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتضمنت الشاحنات توصيل السلع الغذائية والمياه والملابس والأدوية والمستلزمات الطبية والبطاطين واحتياجات أخرى، وذلك من خلال تبرعات الشعب المصري للمؤسسة عبر حسابتها البنكية و غيرها من وسائل التبرع المختلفة إضافة إلى التعاون مع العديد من الجمعيات القاعدية والمؤسسات الدولية.

قوافل حياة كريمة

وأطلقت المؤسسة حملات التبرع بالدم، بمشاركة متطوعي المؤسسة وتضامن كافة طوائف الشعب المصري الذي أقبل مسرعاً بطلب المشاركة معنا في تقديم المساعدات وحتى عبورها عن طريق معبر رفح البري لدخولها وتوصيل المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة.

القضية الفلسطينية

يذكر أنّ المؤسسة حرصت على عقد ندوات ومحاضرات توعوية بالجامعات المصرية في كل محافظات الجمهورية، إضافة إلى استقبال طلبة المدارس بصفة مستمرة، حيث إن المؤسسة تحمل على عاتقها دورها المجتمعي لتوعية الشباب والنشء بالقضية الفلسطينية، فضلا عن توعية كل الفئات العمرية بالقضية وأهميتها للأمن القومي المصري.

يأتي ذلك في إطار الدعم غير مسبوق من القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، الذي قدمته ولا تزال تقدمه، وهو ما ظهر جليا في إرسال أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، كنوع من الدعم في أصعب الأوقات.