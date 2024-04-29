تطورات منتظرة خلال ساعات.. اعرف آخر أخبار الهدنة الإنسانية في غزة

يكثف الوسطاء جهودهم من أجل تنفيذ هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة، وصفقة لتبادل المحتجزين والأسرى، بعد أشهر طويلة من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، والمعاناة التي لا تتوقف مع أزمة الجوع التي تعصف بالفلسطينيين في غزة، ويزور اليوم وفد من «حماس» القاهرة لإجراء مباحثات موسعة بشأن الهدنة والصفقة المنتظرة.

ومن المتوقع، أن ترد الفصائل الفلسطينية على الصفقة اليوم الاثنين، بحسب القاهرة الإخبارية.

لا توجد عراقيل كبيرة أمام الصفقة

وقال مسؤول كبير في أحد الفصائل الفلسطينية، إنه لا توجد أي عراقيل كبيرة بشأن بنود الصفقة الجديدة، مضيفًا أن الأجواء إيجابية للغاية، إلا إذا وضعت دولة الاحتلال الإسرائيلي مشكلة جديدة في طريق إتمام الصفقة.

موقع «أكسيوس» الأمريكي، نشر تقريرًا، كشف فيه نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أن دولة الاحتلال تريد إرساء الهدوء في قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر، يُظهر المسؤولون الإسرائيليون انفتاحًا بشأن الهدنة الإنسانية في غزة.

المباحثات مع مصر إيجابية

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، نقلت عن مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بشأن غزة، قال إن المباحثات مع مصر إيجابية، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

كما أشار المصدر بحسب قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في تقريب وجهات النظر بين الوفد المصري والإسرائيلي.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية السبت الماضي تقريرًا، قالت فيه إن معظم أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو أصبحت مؤيدة للمقترح الجديد الذي قدمته مصر.

تفاصيل المقترح المصري

والمقترح المصري يتضمن الإفراج عن 20 إلى 40 من المحتجزين، مقابل الإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين، كما يقضي أيضًا بوقف إطلاق نار، بجانب تأجيل أو تجميد العملية البرية العسكرية في رفح الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود السابع من يونيو 67، وضمان وصول المساعدات والإغاثات الإنسانية بما يكفي وتحديدًا لشمال القطاع، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».