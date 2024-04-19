«الجنائية الدولية» تنفي لـ«الوطن» صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ردًا على سؤال «الوطن» حول ما أثير عن اقتراب صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، إن المكتب يجري تحقيقًا خلال الوقت الحالي، فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين.

ونفى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، صدور مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رافضًا الإدلاء بأي تفاصيل حول التحقيقات الجارية، أو الرد حول ما أثير في وسائل الإعلام العبرية بشأن اعتقال مسؤولين إسرائيليين.

ضمان المساءلة الهادفة ضد إسرائيل

أكد مكتب المدعي العام لـ«الجنائية الدولية»، أنه يعمل بكل طاقته، ويكرث ويستخدم كل الوسائل المتاحة لضمان مساءلة هادفة، فيما يتعلق بجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ودولة فلسطين.

وسائل إعلام عبرية تثير الجدل

كانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن المحكمة الجنائية الدولية تفكر في صدور مذكرة اعتقال دولية في المستقبل القريب، ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.