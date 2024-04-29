«القابضة للكهرباء» توقع برتوكول تعاون مع شركة شنايدر إليكتريك لتحسين الفقد الفني

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شنايدر إليكتريك مصر في مجال تحسين الفقد الفني بشبكة الجهد المتوسط، وقام بالتوقيع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وسيباستيان رييز رئيس شركة شنيدر اليكتريك لمنطقه شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي.

تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفقد الفني

وقال وزير الكهرباء في تصريحات صحفية، إنّ بروتوكول التعاون يأتى تأكيدا على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء للاعت​ماد على أحدث الأنظمة والتكنولوجيات لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفقد الفني.

الاستفادة من المشروع التجريبي بهدف تعميمه

فيما أشاد سباستيان ريز رئيس شركة شنيدر مصر وشمال افريقيا والمشرق العربي، بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر، مؤكدا على أهمية الاستفادة من هذا المشروع التجريبى لتعميمه وتحقيق الاستفادة لشبكات التوزيع وتحسين الفقد الفنى بشبكة الجهد المتوسط.

تحديد المبادئ العامة لتنفيذ المشروع

كما أكد المهندس محمد السطوحي نائب رئيس شركه شنيدر، إنّ هذا البروتوكول يهدف الى تحديد المبادئ العامة للتعاون بشأن تنفيذ مشروع تجريبى في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتحسين الفقد الفني في شبكة الجهد المتوسط دون تحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر أي أعباء مالية.