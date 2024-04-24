حيلة بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء.. ضغطة زر واحدة في ريموت التكييف

فاتورة الكهرباء من الممكن أن تُسبب إزعاجا للكثير من الأشخاص، خاصة حال ارتفاعها بشكل كبير بسبب كثرة الاستهلاك، ولا يستغنى البعض عن وجود التكييف في المنزل في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وهو ما يُؤدي لارتفاع الفاتورة، لكن هناك حيلة بسيطة يمكن أن تقلل فاتورة الكهرباء مع حلول الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وفق موقع «thespruce».

حيلة بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء

ووفق الموقع فهناك حيلة بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء، هي تشغيل زر mode في ريموت التكييف على وضع جاف، حيث يُساعد على تقليل الفاتورة، كالتالي:

- قم بتبريد الغرفة حتى ينتقل المُكيف من الوضع البارد إلى الجاف.

- اضغط على زر mode الموجود في ريموت التكييف.

- اضبط التكييف على dry، وهي خاصية امتصاص الرطوبة.

- يكون الزر الجاف عليه علامة A+.

- ضبط التكييف على درجة حرارة 25، للتوفير في فاتورة الكهرباء

- زر mode من الأزرار الخاصة بالتحكم في استهلاك الكهرباء وتوفير الطاقة.

- زر mode عبارة عن لوحة تحكم تساعد في ضبط جميع الإعدادات بحيث يعمل المكيف بكفاءة ويوفر الطاقة.

- يعمل على التخلص من الرطوبة عندما يتم تفعيله على الوضع الجاف.

- يساعد الريموت على ضبط التكييف بشكل جيد.

- إذا أردت إلغاء الوضع الجاف والعودة إلى الوضع البارد، يمكنك الضغط على زر mode للعودة إلى dry cool.

نصائح جهاز حماية المستهلك لتقليل فاتورة الكهرباء

وكان جهاز حماية المستهلك، طالب في بيان سابق له، بضرورة ضبط ريموت التكييف على درجة حرارة 25 درجة، وهي أنسب درجة للحفاظ على فاتورة الكهرباء في فصل الصيف.

الجهاز، حذّر من الضغط على زر المروحة fan في ريموت التكييف، إذ يتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء بشكل كبير، حيث أن ضبط زر المروحة على درجة حرارة عالية، يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء، لأن التكييف في هذه الحالة يعمل كمكيف للهواء ومروحة في نفس الوقت.

أجهزة كهربائية تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء

- الفرن كهربائي، لذلك احرص على تقليل استخدامه.

- الغلاية الكهربائية تساعد على رفع فاتورة الكهرباء.

- المكنسة الكهربائية يجب استخدامها مرة واحدة يوميا.

- غسالة الأطباق، يجب الحرص على ترشيد استهلاكها.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

- تجنب ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام.

- يمكن اختيار بدائل إضاءة موفرة للطاقة.

- تجنب وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة.

- اعتمد على الأجهزة ذات التايمر مثل الميكروويف.

- يمكن اختيار بدائل إضاءة موفرة للطاقة.