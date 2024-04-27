حملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض إضاءة المحلات بالعمرانية

واصلت أجهزة حي العمرانية تحت إشراف ومتابعة وكيل الوزارة اللواء أحمد جلال الطنطاوي حملاتها لإعادة الانضباط وإزالة الاشغالات ومواجهة ظاهرة البناء المخالف والتعديلات على أملاك الدولة ومنع السير المعاكس للمركبات التوكتوك بشوارع الحي

خفض الإضاءة في المحلات

كشف حي العمرانية أن الحملات التي شنتها اجهزة الحي تابعت ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الإضاءة بيفط وواجهات إعلانات المحلات بشارع خاتم المرسلين بتواجد الإدارات المعنية.

التنسيق مع إدارة الحماية المدنية

وأعلن حي العمرانية أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واصل الحي جهوده بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على حريق بشقة بالعقار 23 شارع الناصر من شارع ترعة الزمر العمرانية الشرقية.

إيداع المضبوطات بمخزن الحي

وأشار حي العمرانية إلى أنه تم بالتنسيق مع شرطة المرافق تم رفع محتويات كافية البرنسيسة بشارع فاطمة رشدى وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

السيطرة على حريق

أضاف حي العمرانية انه تم السيطرة على حريق آخر بقطعة أرض فضاء الكائنة في 9 شارع الشهيد حسن صالح من شارع ناصر الثورة لافتا إلى أنه لا توجد إصابات نتيجة الأعمال.

كنس وتجريد ورفع مخلفات

وكشف عن أعمال كنس وتجريد ورفع مخلفات أعلى محور الفريق كمال عامر وشارع خاتم المرسلين وشارع عثمان محرم وشارع سيد أبو الخير بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.