«التعليم» تعلن تفاصيل وجوائز مسابقة الفنجري.. «الجائزة 40 ألف جنيه»

خاطبت وزارة التربية والتعليم، المديريات المختلفة لإعلان تفاصيل جائزة مسابقة الدكتور محمد شوقي الفنجري نظارة، حيث جرى تخصيص 40 ألف جنيه لجائزتين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20 ألف جنيه في أي من الموضوعين «مسؤولية رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات، وجهود ذوي الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي».

وأوضحت وزارة التعليم، أنّ اللجنة العليا لمسابقة الدكتور الفنجري بهيئة قضايا الدولة قررت تخصيص 20 ألف جنيه لجائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة منها عن 10 آلاف جنيه في أي الموضوعين.

وتابعت أنّه جرى تخصيص 40 ألف جنيه لـ8 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة منها عن 5 آلاف جنيه في أي من الموضوعين.

شروط الجائزة

- الجائزة مفتوحة لجميع المواطنين وأبناء الأمة الإسلامية.

- يقدم البحث في ميعاد غايته 31 يناير 2025 من 3 نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة و3 ملخصات للبحث بما لا يقل عن 10 صفحات ولا يجاوز 20 صفحة، بحيث يتضمن موجزا للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشرا لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، فضلا عن CD يتضمن نسخة من البحث (PDF) و(WORD) ويستبعد البحث من المسابقة في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط.

* يشترط في البحث أن يكون معداً للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية في المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أو نشر أي بحث فائز متى قدرت ذلك دون الرجوع على اللجنة أو الوقف بأي حق قبلها.

- على أصحاب الأبحاث غير الفائزة ضرورة استردادها خلال 3 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة، وحال عدم استردادها خلال هذه الفترة يحق لإدارة الجائزة دشتها.