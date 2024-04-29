تعليمات مهمة للطلاب بشأن امتحانات صفوف النقل الترم الثاني 2024

وجهت الإدارات التعليمية، تعليمات مهمة للطلاب بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية»، استعدادا لامتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

شددت الإدارات التعليمية على المدارس، بالتنبيه على الطلاب بالتعليمات، لضبط امتحانات الفصل الدراسي الحالي 2023/2024، وهي كالتالي:

- منوع منعًا باتا دخول المدرسة أو لجنة الامتحانات بالموبايل.

- في حالة اكتشاف موبايل مع الطالب داخل اللجنة حتى لو مغلق، سيتم تحرير محضر غش، وستفعل لائحة ضوابط الامتحانات، ومصادرة التليفون المحمول حتى نهاية الامتحانات.

- ضرورة تواجد الطلاب داخل لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كاف، وعدم التأخير 7.30 صباحا.

- الالتزام بالزي المدرسي حتى نهاية الامتحانات.

- غلق بوابة المدرسة تماما من بداية الامتحانات، ولن يسمح بدخول أي طالب متأخرا عن الموعد المحدد للامتحانات.

- كشوف المناداة موضح لها الآتي، المسلسل والنموذج الذي يمتحن به الطالب ( أ، پ) والاسم ورقم الجلوس.

- على كل طالب الالتزام بالنموذج المخصص أمام كل اسم (أ، پ) .

- كتابة رقم الجلوس بوضوح على ورقة الامتحان.