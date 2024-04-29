التحديث الأخير للعبة 2024 efootball pes.. هدايا تنتظر اللاعبين قبل 14 سبتمبر

يرغب عشاق كرة القدم في الاستمتاع بالتحديث الأخير للعبة 2024 efootball pes، التي يعشقها كثيرون من الكبار والصغار، فهي غنية عن التعريف، وتعد نقلة نوعية في عالم ألعاب كرة القدم الإلكترونية، إذ يترقبون موعد نزول النسخة الأحدث لها، ويمكن تنزيلها فورًا عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

وحصلت لعبة 2024 efootball pes على مجموعة تراخيص لعدد مختلف من الأندية العالمية، ومن ضمنها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

التحديث الأخير للعبة 2024 efootball pes

أعلنت شركة كونامي عبر موقعها الرسمي، عبر إضافة عديد من التحديثات على اللعبة، إذ يتمثل التحديث الأخير للعبة 2024 efootball pes، في العديد من الأمور منها:

تقاطع المنصات

كان ذلك التحديث من أهم الأمور المنتظرة في التحديث الأخير للعبة 2024 efootball pes، والتي تسمح للاعبين باللعب مع بعضهم أو ضد بعض عبر أجهزة مختلفة، ولا يشترط تواجدهم في نفس المكان.

الماستر ليج

يشهد التحديث الجديد للعبة وضع الماستر ليج، وكل ما عليك فعله هو تحميل بيس موبايل 2024 apk.

تحديث رسومات وأشكال اللاعبين

يتيح التحديث الأخير للعبة 2024 efootball pes، اختلاف أشكال اللاعبين وإضافة رسومًا متحركة مختلفة إلى جانب أوضاع طقس مختلفة، مثل المشمس، الممطر، المثلج، وغيرها.

هدايا التحديث

يحصل مستخدمي لعبة 2024 efootball pes، في حال تحميلها قبل 14 سبتمبر المقبل، على كثير من الهدايا، منها قد ترشيح خاص ضمن ليفل أعلى لأساطير اليونايتد، أيضا الحصول على 300 كوينز لكل شخص لعب أكثر من 50 مباراة في بيس موبايل 2023، إلى جانب إضافة أساطير جدد مع كل تحديث خاص باللعبة، الذي من المتوقع أن يكون من ضمنهم تيري هنري، الذي يكون موجودًا ضمن قائمة الاساطير الجدد.

متطلبات تشغيل 2024 efootball pes

إصدار الأندرويد 7.0 فما فوق.

المعالج ثماني النوات 1.5 هيرتز.

رام 2 جيجا.

مساحة تخزين تتجاوز 4 جيجا بايت.

الاتصال بشبكة واي فاي.

تحميل لعبة 2024 efootball pes

في التحديث الأخير للعبة 2024 efootball pes، تم تغيير ألوان اللعبة من الأزرق والأصفر إلى البنفسجي والأسود، وهو ما نال إعجاب المستخدمين، ويمكن تحميل بيس موبايل 2024 apk بعدة طرق من أهمها عن طريق متجر جوجل بلاي وأب ستور، يمكن أيضا تحميل eFootball PES 2024 apk + obb عن طريق الموقع، ويمكن أيضا للمستخدمين التحميل عبر تطبيق apkpur .