لاعب برشلونة السابق يتغزل في الأهلي: محظوظ بظهوري الأول أمامه

نشر نجم برشلونة السابق بويان كركيتش رسالة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن ظهوره مع النادي الإسباني في أول مباراة له، وخلال الرسالة ذكر اسم النادي الأهلي، فما علاقة نجم برشلونة السابق بالفريق الأحمر؟

نشر بويان كريكيتش الصور عبر صفحته بموقع فيسبوك، موضحًا أن اليوم هو الذكرى الـ 17 للمباراة الأولى له مع الفريق الأول ببرشلونة، واصفًا مشاركته مع الفريق الكتالوني بمثابة حلم، مضيفًأ: «اللعب مع أفضل ناد في العالم هو شيء لا تجرؤ حتى على الحلم به، لكنني كنت محظوظًا لأنني تمكنت من الظهور لأول مرة بالقميص الأزرق في 24 أبريل 2007 في القاهرة وكانت مباراة ودية ضد الأهلي».

كركيتش: تعلمت أن الأحلام تتحقق عندما تقاتل

وأكمل «كركيتش» رسالته قائلاً: «كان عمري 16 عاما ولم يخبرني أحد ماذا سيعني قبل وبعد هذه المشاركة في حياتي، و ارتداء ألوان برشلونة لأول مرة كان تجربة تدرس، وتعلمت أن الأحلام تتحقق عندما تقاتل وتعمل».

في بداية بويان كركيتش أطلق عليه البعض «ميسي الجديد»، نظرًا لموهبته الكبيرة التي رأها البعض، لكن سرعان ما انتهت تلك الموهبة وخرج من الفريق الكتلوني، ولعب مع برشلونة 163 مباراة مسجلاً 41 هدفا وصنع 19 في جميع المسابقات، وحصل على لقبين دوري أبطال أوروبا و 3 دوري إسباني، ولقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

اعتزال بويان كركيتش العام الماضي

كان آخر تجارب كركيتش قبل الاعتزال، مشاركته مع نادي فيسيل كوبي من2021 وحتى 2023، ولعب 26 مباراة مسجلاً هدف وحيد وصنع 3 أهداف.