خالد جلال يشهد عرض «السمسمية» على المسرح العائم

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي السمسمية في التاسعة من مساء أمس الأحد، على المسرح العائم الصغير بالمنيل .

خالد جلال والعرض المسرحي السمسمية

والعرض هو العرض الثاني في إطار مبادرة «ولد هنا» التي تتناول السير الذاتية لأهم المؤثرين في كل المجالات من خلال المدن التي ولدوا بها، ويتحدث العرض عن بطولات مجموعة من التنويريين ولدوا في محافظات مدن القناة، ويلقي الضوء على هذه الشخصيات ودورهم الكبير خلال مراحل تاريخية هامة.

أبطال العرض المسرحي

البطولة لمجموعة من شباب المسرحيين، رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، مكياج رحاب طايع، والعرض كتابة وإخراج سعيد سليمان.